شركة «رأس لانوف» تنفي إحالة مستخدميها للعمل بنظام المرتب الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 10:07 مساء
شعار شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

نفت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، صحة ما تردد أخيرا بشأن إحالة مستخدميها كافة إلى العمل بنظام المرتب الأساسي «zero»، مؤكدة أن تلك الأنباء إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الشركة أن العمليات داخل المجمع الصناعي مستمرة ومستقرة، لافتة إلى تواصل الاستعدادات الرامية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين، وفق الخطة الرئيسية لمشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وحذرت الشركة من الانجرار وراء محاولات التشويش على سير عملها، عبر النقد من أجل النقد، وبث الإشاعات لأغراض شخصية.

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