ميناء بنغازي يستقبل 1260 سيارة وأكثر من 27 ألف طن ذرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 09:35 مساء
حاويات سلع وبضائع راسية بميناء بنغازي البحري، 20 فبراير 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، أربع سفن شحن على متنها سلع وبضائع متنوعة إلى جانب 1260 سيارة مستعملة وجديدة، وأطنان من حبوب الذرة.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات «شارلي» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية رست في الميناء وعلى متنها 171 حاوية بضائع منها مواد غذائية متنوعة و20 حاوية زيت طعام، وفواكه مجمدة، وسجاد، وملابس ومواد منزلية، ومواد تشغيل، وأبواب ومواد أخرى منوعة، حسب بيان منشور بصفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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كما استقبل الميناء السفينة «نينا أف» الوكيل الملاحي لشركة «مدتيرينيان» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 65 حاوية تحوي مواد غذائية منها 11 حاوية مشروبات و5 حاويات طماطم معجون، إضافة إلى قطع غيار، وزجاج، ومواد تنظيف و19 حاوية سيارات استيراد أميركي.

ودخلت الميناء أيضا سفينة نقل الحبوب «دينامك أم» الوكيل الملاحي لشركة «الشيمة» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 27500 طن من حبوب الذرة، وكذلك سفينة نقل السيارات «ليمونس أس» الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي وعلى متنها 1260 سيارة مستعملة وجديدة قادمة من السوق الكورية.

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