«مالية الوفاق»: مرتبات فبراير بانتظار استجابة «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 08:15 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، جاهزية مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية عن شهر فبراير الجاري، وفقا لمخرجات منظومة الرقم الوطني.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «إجراءات الصرف ما زالت رهينة باستجابة مصرف ليبيا المركزي».

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وكانت زارة المالية أعلنت في 23 يناير الماضي إعادة المصرف المركزي الحوالة المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير للوزارة «دون أي مسوغ أو مبرر قانوني بالرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة».

وعادت الوزارة في 9 فبراير وحمّلت المصرف مسؤولية التأخير والتعثر في صرف مرتبات شهر يناير رغم إحالتها إذونات الصرف الخاصة بالشهر قبل انتهائه.

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