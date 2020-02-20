إردوغان يستقبل السراج في اسطنبول

قالت وسائل إعلام إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمدينة اسطنبول.
وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان استقبل السراج في قصر دولمة بهجة بولاية إسطنبول.
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