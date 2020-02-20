إردوغان يستقبل السراج في اسطنبول

أردوغان مصافحا السراج لدى استقباله بالقصر الرئاسي في أسطنبول. (الرئاسة التركية)

قالت وسائل إعلام إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمدينة اسطنبول.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان استقبل السراج في قصر دولمة بهجة بولاية إسطنبول.