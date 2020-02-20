مؤسسة النفط: إصابة خزان لغاز الطهي بمستودع طريق المطار بقذيفة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إصابة خزان لغاز النفط المسال (غاز الطهي) بمستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، بقذيفة مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في احتراقه.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخزان كان «فارغا تقريبا»، لافتة إلى أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح ولكنه تسبب في أضرار مادية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «نحن نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يوما بعد يوم. هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية تنفيذ أجنداتها في بلدنا. يجب ألا تمر تلك الجرائم دون عقاب».

يشار إلى أن مؤسسة النفط أخلت مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط الشهر الماضي، وذلك بعد استهدافه عديد المرات، مما عرض حياة الموظفين للخطر.