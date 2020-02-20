السفير الأميركي يعلن استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف، اليوم الخميس، وفق ما نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت السفارة الأميركية: «يُشيد السفير نورلاند بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية باستئناف محادثات لجنة 5+5 في جنيف».

وأشارت إلى أن السفير نورلاند تحدث أمس الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عقِب لقائه المشير خليفة حفتر يوم الثلاثاء «لتقديم قراءة كاملة للاجتماع ومناقشة آفاق التوصل لوقف دائم لإطلاق النار».

وأضافت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن السفير ريتشارد نورلاند اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «على الاجتماع مجددًا قريبًا».

ويأتي استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تعليق المشاركة في الاجتماعات بعد القصف الذي استهدف ميناء طرابلس من قبل القوات التابعة للقيادة العامة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ضباطا رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وتأتي ضمن المسار الأمني/العسكري للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.