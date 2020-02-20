لجان عمل لمعالجة المختنقات المرورية في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 03:57 مساء
جانب من أعمال توسعة الطريق العام في طرابلس، 6 ديسمبر 2019. (فيسبوك)

قرر مدير أمن طرابلس عميد دكتور أسامة عويدان تشكيل لجان عمل تضم عدة جهات لمعالجة المختنقات المرورية، لتسهيل حركة المرور وانسيابها بالدائري الثاني.

وأشارت المديرية في بيان، عقب اجتماع أمني اليوم الخميس، إلى «معالجة مختنقات المسار 20 رمضان، وإزالة المخلفات والأنشطة غير المرخص لها».

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في ديسمبر الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس، عزمها توسعة الطريق العام؛ لمعالجة الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة. كما فتحت باب القبول لتجنيد العنصر النسائي للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المرور بالمديرية.
 

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