مفوضية الانتخابات تنظم تدريبا لـ«سفيرات التوعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 03:00 مساء
المشاركات في مشروع «سفيرات التوعية الانتخابية»، 20 فبراير 2020، (مفوضية الانتخابات)

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات برنامجا تدريبيا على مدى يومين متواصلين بالعاصمة طرابلس، لمشاركات في مشروع «سفيرات التوعية الانتخابية».

وأشرف قسم التدريب التابع للإدارة العامة للمفوضية على التدريب، حيث أشادت عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، بدور القسم في إثراء الحلقات التدريبية، في كلمة ألقتها في مراسم ختام التدريب، أمس الأربعاء، حسب بيان المفوضية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ووصف حلب البرنامج بـ«الخطوة الإيجابية التي تسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية في تدريب موظفي المفوضية وإدارة ورش العمل والجلسات الحوارية، التي تخدم التوعية المجتمعية والعملية الانتخابية برمتها».

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من جانبها، أشارت رئيس فريق التدريب، وافية ناصف، إلى أن قسم التدريب يسهم وفق الأعمال المنوطة به في إثراء الجانب التوعوي والتعريف بالمفاهيم الانتخابية ومراحل تنفيذها، عبر خطة تدريبية تستهدف المعنيين بالعملية الانتخابية ومحطات الاقتراع.

يذكر أن وحدة دعم المرأة نفذت هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وذلك في ورشة تدريبية بالعاصمة التونسية.

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