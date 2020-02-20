لجنة الأزمة: الوقود متوافر بكميات كافية

من اجتماع لجنة أزمة الوقود في العاصمة طرابلس، 20 فبراير 2020. (لجنة أزمة الوقود)

طمأنت لجنة أزمة الوقود المواطنين بتوافر الوقود بكميات كافية، وذلك خلال اجتماع اليوم الخميس.

وأكدت، خلال الاجتماع الذي عقد في إدارة الدعم المركزي طرابلس، برئاسة رئيس اللجنة، العميد محمد فتح الله، وجود ناقلة «أنوار أفريقيا»، التي تفرغ حمولتها حاليا وعلى متنها 34 مليون لتر وقود.

وأشارت إلى «وجود ناقلتين أخريين موجودتين في رصيف ميناء طرابلس البحري تستعدان لإفراغ حمولتهما»، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

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وحسب بيان صحفي، طمأنت اللجنة المواطنين، بتوافر الوقود بصورة سلسة، وعدم وجود أي مشكلة في التزود بالوقود داخل مدينة طرابلس وضواحيها. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ومندوبو شركات التزود بالوقود، ومقرر اللجنة أبوبكر القاضي.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس توافر الوقود بشكل كاف، مشيرة إلى توزيعه على محطات الوقود بشكل طبيعي، من خلال التزود من ميناء الزاوية ومصراتة، لحين استئناف العمل بميناء طرابلس البحري خلال اليومين المقبلين.