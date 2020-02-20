«أجوكو» تبحث سبل الاستفادة من خدمات «هاليبرتون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 01:15 مساء
رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط يتسقبل مدير شركة «هاليبرتون» فرع ليبيا معتز يوسف. (شركة الخليج العربي)

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» اليوم الخميس مع مديرشركة «هاليبرتون» فرع ليبيا معتز يوسف إمكانية الاستفادة من خدمات «هاليبرتون» فى مجال الخدمات النفطية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هذا اللقاء يأتي «إستمراراً للمناقشات السابقة بالخصوص وتأكيد شركة هاليبرتون على رغبتها فى العمل مع شركة الخليج العربي للنفط وإستئناف نشاطها معها».

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يأتي ذلك فيما أدى إغلاق موانئ النفط وحقول الإنتاج منذ 19 يناير الماضي إلى فاقد تراكمي للإنتاج بلغ 29.36 مليون برميل، وفق نشرة صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وقدرت النشرة الخسائر التراكمية بنحو مليار و 736 مليون دولار. وأكدت مؤسسة النفط تراجع إنتاج النفط إلى 123.53 ألف برميل يوميا مقابل 1.2 مليون برميل يوميا قبل إغلاقات النفط.

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