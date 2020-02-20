الأرصاد: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 10:47 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أجواء غائمة جزئيا إلى كليا على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب الممطرة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز باحتمال هطول أمطار متفرقة وتكون جيدة بعد غد السبت، نتيجة تأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق الساحلية، وتكون درجات الحرارة باردة نسبيا بمناطق الشمال، ودافئة نهارا بمناطق الجنوب، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الغربي، وتكون الضباب على بعض مرتفعات جبل نفوسة، وفق النشرة الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 17 و21 درجة مئوية وبين 13 و16 درجة مئوية على مناطق المرتفعات الجبلية، بينما تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وتسجل انخفاضا ملحوظًا آخر الليل والصباح الباكر خصوصا على المناطق الجبلية والجنوب.

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