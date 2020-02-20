وزير الخارجية التركي: النظام العالمي لا يستطيع التحرك لوقف الاقتتال في ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن «النظام العالمي لا يستطيع التحرك معا لوقف الاقتتال في ليبيا».

وأضاف أوغلو، إن النظام العالمي يفتقر إلى «الإرادة القوية لإنهاء الصراع هناك»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس.

ويوم السبت الماضي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، مكررا اتهامه لشركة الأمن الروسية الخاصة «فاغنر» بدعم قوات القيادة العامة.

وتابع: «أنهم (الروس) لا يزالون ينفون وجود أي رابط (مع فاغنر)»، مهاجما الغرب لـ«دعمه» قوات القيادة العامة دون أن يسمي أي بلد، وقال: «لا يزال الغرب يدعم هذا الرجل، إنه يحصل على الأسلحة، والذخيرة والمال»، في إشارة إلى القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر