ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة

مخدرات عثر عليها بشاطئ صبراتة، 19 فبراير 2020، (مصلحة الجمارك)

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، العثور على نحو 35 كيلوجراما من مخدر الحشيش على شاطئ مدينة صبراتة.

وضبطت إحدى الدوريات التابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة تلك الكمية خلال مهمة عادية، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى التواصل مع نيابة المخدرات المختصة بهذه القضايا، التي أعطت الإذن بالبدء في التحقيقات الأولية وفتح محضر بالخصوص، كما تم التواصل مع الخبراء، وأخذت عينات من الكمية بالكامل، التي أثبتت بأن هذه المادة عبارة عن مخدر الحشيش.

وعقب تلك الواقعة، خاطبت الإدارة العامة للمصلحة قسم مكافحة التهريب والمخدرات صرمان وصبراتة لتسيير دوريات راجلة على طول الشاطئ للمدينتين، للتحقق ما إذا كانت هناك كميات أخرى.