ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 09:55 صباحا
مخدرات عثر عليها بشاطئ صبراتة، 19 فبراير 2020، (مصلحة الجمارك)

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، العثور على نحو 35 كيلوجراما من مخدر الحشيش على شاطئ مدينة صبراتة.

وضبطت إحدى الدوريات التابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة تلك الكمية خلال مهمة عادية، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى التواصل مع نيابة المخدرات المختصة بهذه القضايا، التي أعطت الإذن بالبدء في التحقيقات الأولية وفتح محضر بالخصوص، كما تم التواصل مع الخبراء، وأخذت عينات من الكمية بالكامل، التي أثبتت بأن هذه المادة عبارة عن مخدر الحشيش.

وعقب تلك الواقعة، خاطبت الإدارة العامة للمصلحة قسم مكافحة التهريب والمخدرات صرمان وصبراتة لتسيير دوريات راجلة على طول الشاطئ للمدينتين، للتحقق ما إذا كانت هناك كميات أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«إدارة القضايا الليبية»: هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة تركية تطالب بتعويض 95 ...
ليبيا
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن