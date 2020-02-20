«تسييري سرت» يتفق على استئناف إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 09:00 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق أعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت مع المكلف بعمليات المركز الليبي للألغام على استئناف أعمال إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المدينة.

ويشمل الاتفاق الموافقة على عودة عمل فرق المنظمتين المتخصصتين في إزالة مخلفات الحرب والألغام، المتعاقد عليها من جانب البلدية في هذا الشأن، وهما «ألو ترست» الدولية لإزالة المخلفات الحربية والمنظمة الدنماركية لإزالة الألغام، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتطرق الاجتماع إلى مسألة وضع آلية وخطة عمل للتعاون بين المجلس وعمليات المركز المكلف بالإشراف على المنظمتين، خلال عمليات المسح للمناطق المستهدفة، كما أبدى المجلس استعداده للتعاون الكامل في الملف لأهميته.

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