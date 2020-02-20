وكيل «خارجية الوفاق»: المجر يمكنها لعب دور لتعزيز السلم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 08:29 صباحا
وكيل «خارجية الوفاق» محمود التليسي، خلال لقائه أحد المسؤولين المجريين، 18 فبراير 2020، (إدارة التواصل الخارجي)

أكد وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المجر في تعزيز السلم والاستقرار في ليبيا، مثمنا موقفها المساند لثورة 17 فبراير.

جاء ذلك خلال زيارة التليسي إلى بودابست، حيث التقى عددا من وكلاء وزارة الخارجية والتجارة المجرية، إذ تناولت الاجتماعات الوضع السياسي الحالي في ليبيا ورؤية حكومة الوفاق لحل الأزمة الراهنة، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما تناولت تلك اللقاءات التحديات التي تواجهها ليبيا في معالجة مسائل الهجرة غير الشرعية وأبعادها الإقليمية والدولية، وأهمية الدعم الدولي لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي لانتشار السلاح ومكافحة نشاط المجموعات الخارجة عن سلطة الدولة، إضافة إلى بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعمها في شتى المجالات.

وفي الختام، اتفق الطرفان على ضرورة التواصل للمزيد من المشاورات التي تهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تهم البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وعودة الاستقرار إلى ليبيا.

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