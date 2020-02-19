القريو يطالب بتسهيل إجراءات سفر الليبيين إلى المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 10:06 مساء
القنصل الليبي العام بتونس، فاضل القريو (يمين)، خلال لقائه نظيره المغربي في تونس، 19 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

طالب القنصل الليبي العام بتونس، فاضل القريو، الحكومة المغربية بمزيد التعاون وتقديم التسهيلات والخدمات للمواطنيين الليبيين المسافرين إلى المملكة المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال القريو نظيره المغربي على بن عيسي، اليوم الأربعاء، بمقر القنصلية الليبية بالعاصمة التونسية، حيث أكد القنصل الليبي على عمق العلاقات بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا سفيرة فرنسا تناقش مع القنصل الليبي بتونس تسهيل منح التأشيرات لليبيين

بدوره، أكد بن عيسى، حرص الحكومة المغربية على التعاون الكامل مع الجانب الليبي في كل المجالات وتقديم الخدمات لكلا الشعبين الشقيقين، موضحًا التواصل مع السلطات الليبية لإتمام الإجراءات بشكل سريع للمواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى المملكة.

وخلال اللقاء، توافق الجانبان على ضرورة التنسيق الدائم بينهما لما فيه مصلحة الشعبين المغاربيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن