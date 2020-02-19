الرئيس الألماني يؤكد مواصلة بلاده جهودها لتنفيذ مخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 09:12 مساء
رئيس ألمانيا (يمين) خلال مقابلة اعتماد السفير الليبي الجديد جمال البرق، 19 فبراير 2020. (قناة ليبيا الرسمية)

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتير شتانماير، مواصلة بلاده جهودها لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والتزام كافة الدول المشاركة به بنتائجه، مشددًا على ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية في ليبيا.

جاء ذلك خلال قبول شتانماير، اليوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بليفو في العاصمة الألمانية برلين، أوراق اعتماد الدكتور جمال علي البرق، كسفير لليبيا لدى جمهورية ألمانية الاتحادية، وذلك حسب تصريحات نقلتها قناة ليبيا الرسمية.

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وفي هذا السياق، وعد شتانماير بتقديم كامل دعمه للسفير الليبي الجديد، بما يخدم العلاقات المتميزة بين الشعبين، ويعزز التعاون بينهما.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا بمشاركة 12 دولية وأربع منظمات إقليمية ودولية، وخلص بيان القمة الختامي إلى 55 نقطة من بينها الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التدخل في الشؤون الليبية، وإيقاف التدخلات الأجنبية.
 

رئيس ألمانيا (يمين) خلال مقابلة اعتماد السفير الليبي الجديد جمال البرق، 19 فبراير 2020. (قناة ليبيا الرسمية)
رئيس ألمانيا (يمين) خلال مقابلة اعتماد السفير الليبي الجديد جمال البرق، 19 فبراير 2020. (قناة ليبيا الرسمية)
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