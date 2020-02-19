وكيل «تعليم الوفاق» يتابع إجراءات صرف علاوة الحصة بمراقبات طرابلس

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق خلال متابعته لإجراءات صرف علاوة الصحة بمراقبات طرابلس، 19 فبراير 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية بمقر مراقبة الخدمات المالية طرابلس، إجراءات صرف مقابل علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي 2018-2019.

والتقى جمعة، خلال جولته، مراقب الخدمات المالية بالوزارة عيسى مختار، ومراقبي التعليم ببلديتي طرابلس المركز وسوق الجمعة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وأكد مراقب الخدمات المالية أن العمل على إتمام إجراءات صرف العلاوة يسير بشكل جيد ومتواصل، واتفق مع الوكيل على عقد اجتماع موسع غدًا الخميس؛ للوقوف على كافة النواقص والملاحظات التي عطلت إجراءات صرف العلاوة.

وقال جمعة إن وزارة التعليم خاطبت وزارة المالية لصرف علاوة الحصة للمعلمين التابعين لمراقبة تعليم عين زارة عن العام الدراسي 2017-2018، لافتًا إلى أن العلاوة موجودة حاليًا بحساب الودائع والأمانات بوزارة المالية.

وفي هذا السياق، وجه مراقبو التعليم ببلديات طرابلس اعتذارهم للمعلمين عن تأخر صرف مستحقاتهم المالية مقابل علاوة الحصة، معزين ذلك للظروف الصعبة التي مرت ولازالت تمر بها العاصمة طرابلس.