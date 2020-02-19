ميناء بنغازي يستقبل 248 حاوية سلع وبضائع

حاويات سلع وبضائع متنوعة راسية بميناء بنغازي البحري، 19 فبراير 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبال الميناء اليوم الأربعاء، سفينة نقل الحاويات «ألوبو» الوكيل الملاحي لشركة «دليل» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 248 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة.

وقال الشهيبي إنه من المتوقع وصول سفينة نقل السيارات «ليمونس إس» الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1260 سيارة مستعملة وجديدة قادمة من السوق الكورية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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وكان الميناء استقبل الإثنين، سفينة نقل السيارات «غراند شيشيليا»، الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 760 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

حاويات سلع وبضائع متنوعة راسية بميناء بنغازي البحري، 19 فبراير 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)