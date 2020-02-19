الهيئة العامة للاتصالات تخفض أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 50% اعتبارا من 1 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 07:35 مساء

قررت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوفاق الوطني، تخفيض أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 50% اعتبارا من الأول من مارس المقبل، وفق قرار نشرته الهيئة اليوم الأربعاء.

وطالب قرار رئيس الهيئة المهندس سامي محمد الفنطازي رقم (23) لسنة 2020 شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة الالتزام بذات النسبة التي حددها القرار.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء بعد سلسلة اجتماعات والمباحثات عقدها الفنطازي مع المختصين لضمان عدم التسبب بأي أثار سلبية قد تلحق بميزانيات الشركات المعنية.

وأضافت أن القرار يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار، لتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي للفئات العمرية كافة في ربوع ليبيا.

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