تفعيل قسم العزل بمستشفى «ابن سينا» في سرت لمواجهة «كورونا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 فبراير 2020, 04:12 مساء
المجتمعون ببلدية سرت لمناقشة مواجهة فيروس كورونا، 18 فبراير 2020 (الإنترنت).

قررت بلدية سرت تفعيل قسم العزل بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في المدينة وتجهيزه، ضمن إجراءات مكافحة فيروس «كورونا».

وعُـقد اجتماع تشاوري موسع بقاعة بلدية سرت برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، أمس الثلاثاء، لمناقشة مكافحة الأمراض المعدية، وبالأخص فيروس «كورونا»، حسبما أكد مسؤول الإعلام في البلدية محمد الإميل لـ«بوابة الوسط».

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وخلال الاجتماع، طرح كل من مدير عام مستشفى «ابن سينا»، ومدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، وأعضاء غرفة مكافحة الأمراض ولجنة مكافحة فيروس «كورونا» رؤيتهم لمواجهة الفيروس.

كما ناقش المجتمعون توفير جميع الإمكانات التى من شأنها مكافحة الفيروس، كما توصل إلى التنسيق لإعداد دليل إرشادي بطرق الوقاية من «كورونا»، وتوعية المواطنين بخطورة هذا الفيروس سريع الانتشار وإعداد برامج إعلامية وخطة تدريبية.

حضر الاجتماع عضو المجلس التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي، ومدير عام مستشفى «ابن سينا» التعليمي الدكتور علي الزرقاء، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد أحمودة.  وكذلك أعضاء غرفة مكافحة الأمراض المعدية وأعضاء لجنة مكافحة فيروس «كورونا» ببلدية سرت، ومدير مركز الرعاية الصحية الأولية ومندوبون عن كليتي الطب البشري والعلوم الصحية بجامعة سرت.

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