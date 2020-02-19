واشنطن تدعو الأطراف الليبية لاستئناف محادثات «5+5» العسكرية بـ«سرعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 03:26 مساء

دعت السفارة الأميركية في ليبيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمحادثات «5+5» العسكرية التي تسيرها الأمم المتحدة في جنيف، قائلة إن المحادثات يجب أن «تستأنف بسرعة من أجل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب».

وأضافت السفارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن «العمليات العسكرية الأحادية الجانب، والهجمات الاستفزازية ضد البنية التحتية المدنية، والانتهاكات المتهورة لحظر الأسلحة من قبل أطراف أجنبية تتعارض مع تطلعات جميع الليبيين للمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا».

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية، ردًّا على «قصف قوات القيادة العامة ميناء طرابلس البحري».

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