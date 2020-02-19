وزير الدفاع الروسي وحفتر يؤكدان ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 01:42 مساء
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والمشير خليفة حفتر، في موسكو، 13 يناير 2020، (الإنترنت)

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء في موسكو.

وشدد الطرفان على عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، نقلته قناة «روسيا اليوم»

ونوه الجانبان بأهمية المباحثات التي جرت في 13 يناير في موسكو؛ لإرساء نظام وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تطبيع الوضع في البلاد.

وكانت موسكو استضافت مباحثات بالتعاون مع تركيا لأجل إرساء وقف إطلاق نار في ليبيا، بعد إعلانهما المشترك عقد هدنة، وحينها غادر وفد القيادة العامة دون التوقيع على وثيقة الاتفاق، التي وقعها وفد حكومة الوفاق.

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