صعود الدولار واليورو في السوق الموازية

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.28 دينار اليوم مقابل 4.26 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 4.61 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.52 دينار مقابل 5.47 دينار بفارق خمسة قروش.

كما زادت الليرة التركية إلى 0.71 دينار مقابل 0.70 دينار بفارق قرش واحد، فيما صعد الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين 1.51 دينار مسجلا 1.49 دينار أمس.



