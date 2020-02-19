صعود الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 01:01 مساء

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.28 دينار اليوم مقابل 4.26 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 4.61 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.52 دينار مقابل 5.47 دينار بفارق خمسة قروش.

كما زادت الليرة التركية إلى 0.71 دينار مقابل 0.70 دينار بفارق قرش واحد، فيما صعد الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين 1.51 دينار مسجلا 1.49 دينار أمس.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن