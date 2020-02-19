باشاغا يبحث مع وفد أعيان الزنتان الوضع الأمني في المدينة

لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وفد الزنتان، 19 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع وفد حكماء وأعيان ومشايخ الزنتان، وأعضاء المجلس العسكري بها، الوضع الأمني في المدينة.

وقدم الوفد شرحا حول المشكلات التي تشهدها الطرق الواصلة إلى الزنتان من جرائم مثل «تهريب البشر والوقود»، ما يؤثر على أمن المناطق المحيطة بالمدينة والوطن بصفة عامة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وطمأن باشاغا الوفد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم من أجل مكافحة كل الظواهر الهدامة التي تواجهها المدينة والمناطق المحيطة بها.