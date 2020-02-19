إردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 11:38 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

وأضاف: «إذا لم تفض المساعي الدولية لحل عادل في ليبيا، سندعم حكومة الوفاق للسيطرة على البلد بأكمله»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

والإثنين الماضي، أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفاقهم على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بينما أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الخطة الأوروبية «ستفشل بشكلها الحالي خصوصا على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية».

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