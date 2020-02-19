ارتفاع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 11:14 صباحا

ارتفعت أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء.

وارتفع الدولار الأميركي بفارق 0.0055 دينار، مسجلا 1.4156 دينار اليوم، مقابل 1.4101 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما صعد الجنيه الإسترليني بفارق 0.0066 دينار، مسجلا 1.8394 دينار اليوم، مقابل 1.8328 د‫ينار أمس، وزاد اليورو بفارق 0.0003 دينار، مسجلا 1.5281 دينار مقابل 1.5278 د‫ينار أمس.

وفي دول الجوار، صعد الدينار التونسي بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.4951 د‫ينار مقابل 0.4945 د‫ينار أمس، بينما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 د‫ينار.

وعن عملات دول الخليج العربية، صعد الريال السعودي إلى 0.3774 د‫ينار مقابل 0.3769 د‫ينار أمس بفارق 0.0005 دينار، كما زاد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.3854 دينار، مقابل 0.3849 د‫ينار أمس.

أما العملات الآسيوية، ففي حين استقر الين الياباني عند 1.29 د‫ينار، صعد الإيوان الصيني عند 0.2021 د‫ينار مقابل 0.202 د‫ينار، وبفارق 0.0001 دينار.

في المقابل خالفت الليرة التركية موجة الارتفاعات التي سجلتها العملات العربية والدولية، وانخفضت بفارق 0.0001 دينار مسجلة 0.2333 د‫ينار، مقارنة بـ0.2334 د‫ينار أمس.

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