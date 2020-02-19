منظمة إنسانية: فقدان الاتصال مع قارب للمهاجرين خرج من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 08:33 صباحا
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة إنسانية فقدان الاتصال مع قارب على متنه 97 مهاجرا غير شرعيين، خرج من ليبيا.

وتلقت منظمة «مراقبة المتوسط» غير الحكومية نداء استغاثة من القارب في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت: «القارب اتصل بنا خلال الليل كونه يواجه مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا».

وحسب تصريحات المنظمة، فقد أبلغت السلطات المالطية لكنها «لم تتلق تأكيدا للشروع بعمليات الإنقاذ»، قبل أن تفقد الاتصال بالمركب منذ ساعات، مبدية أملها أن يكون الركاب بخير.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر أمنية أن قاربا للمهاجرين رسا على سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث وصلها عشرة رجال خلال الليل.

وأوضحت الوكالة أن المهاجرين وصلوا بمفردهم على متن قارب صغير، مذكرة أن يوم أمس أيضا كانت هناك دفعة مهاجرين أخرى وصلت بشكل مستقل، بينهم امرأتان حاملتان وطفلان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يخلي المطاعم الصينية حول العالم من روادها