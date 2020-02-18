مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات وصلت إلى 1.74 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 11:34 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تجاوز خسائر إقفالات منشآتها إلى 1.74 مليار دولار أميركي بعد تراجع إنتاج الخام إلى 123 ألفًا و537 برميلًا في اليوم بحلول اليوم الثلاثاء.

وجددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا من أجل ليبيا وشعبها، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأوضحت مؤسسة النفط أن مرافق طرابلس الحيوية وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، لافتة إلى إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس اليوم، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز البترول المسال كانت تحت التفريغ بالميناء.

ولفتت إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، معلنة استقبال ناقلة محملة بالبنزين اليوم بميناء بنغازي، كما أنه من المتوقع وصول ناقلة محملة بالديزل إلى الميناء غدًا، موضحة أن تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية يتم مباشرة من مدينة بنغازي.

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