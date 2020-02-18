مجلس الدولة يحدد موقفه من المشاركة بحوار جنيف السبت المقبل
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 11:20 مساء
قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، إن المجلس سيناقش في جلسته التي تعقد السبت المقبل، إمكانية ذهاب وفده للمشاركة في حوار جنيف من عدمه، وذلك في «ظل استمرار خرق اتفاقات وقف إطلاق النار واستهداف العاصمة طرابلس».
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