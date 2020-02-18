«مكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق ما أكدت بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

واستعرض المركز في تقريره اليومي المعني برصد تطورات انتشار الفيروس محليا وعالميا، إجراءاته لتجنب تسرب الوباء إلى ليبيا، الذي سجل حتى اليوم 73 ألفًا و424 إصابة مؤكدة، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشملت إجراءات المركز تشكيل لجنة وطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكل المنافذ، وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال.

كما تضمنت الإجراءات رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.