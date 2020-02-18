سفيرة فرنسا تناقش مع القنصل الليبي بتونس تسهيل منح التأشيرات لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 09:56 مساء
جانب من اجتماع السفيرة الفرنسية والقنصل الليبي في تونس، 18 فبراير 2020. (وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

ناقشت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرايير، اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الليبي الجديد بتونس، فاضل القريو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

كما تطرق الاجتماع إلى إتمام بعض الإجراءات العالقة لبعض المواطنين لدى شركة «VFS» المزود الحصري لخدمات التأشيرة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا باشاغا والسفيرة الفرنسية يبحثان مذكرات تفاهم تشمل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

وأكدت السفيرة الفرنسية استعداد بلادها لتقديم كل التسهيلات للمواطنين الليبيين، مشددة على ضرورة التعاون في كل المجالات بين ليبيا وفرنسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يخلي المطاعم الصينية حول العالم من روادها