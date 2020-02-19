بومطاري يدرس استكمال تطوير مصلحتي الجمارك والضرائب

جانب من اجتماع وزير المالية بحكومة الوفاق مع مسؤولي مصلحتي الجماري والضرائب، 18 فبراير 2020. (مالية الوفاق)

ناقش وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي مصلحة الجمارك والضرائب، آليات وإجراءات استكمال عمل منظومة التطوير لمصلحتي الجمارك والضرائب؛ بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين بأيسر الطرق.

ويأتي اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية، ضمن سلسلة اجتماعات تطوير عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، بما يرفع معدل الإيرادات ويحسن الأداء، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحضر اللقاء مدير مكتب الشؤون القانونية، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، ونائب رئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس مصلحة الجمارك المكلف.