السفير الأميركي يجدد لحفتر التأكيد على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 05:49 مساء
خليفة حفتر خلال لقائه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في الرجمة، 18 فبراير 2020 (القيادة العامة)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن السفير، ريتشارد نورلاند، جدد خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق بنغازي، التأكيد «على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية».

وأضافت السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات بالخصوص عبر حسابها على «تويتر» أن نورلاند الذي قام بزيارته الأولى إلى ليبيا، أشار خلال اللقاء «إلى الالتزام المعلن الذي أبداه المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، وأكّد مجدّداً على التزام الأطراف المشاركة في برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع».

ونوهت السفارة الأميركية لدى ليبيا بأن السفير ريتشارد نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، «حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك».

اقرأ أيضا: حفتر يستقبل السفير الأميركي في الرجمة ويناقش معه الأزمة الليبية

كان مكتب إعلام القيادة العامة، أوضح أن اللقاء الذي جمع المشير خليفة حفتر والسفير الأميركي ناقش «ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، وكذلك دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها».

وأضاف مكتب الإعلام أن حفتر أكد من جانبه على موقفه من «تأمين كامل التراب الليبي، وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كل المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول
رياضة محلية
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يخلي المطاعم الصينية حول العالم من روادها