اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم

جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 فبراير 2020. (أرشيفية: موقع المجلس على الإنترنت)

اعتمد مجلس النواب اختيارات سبع دوائر نيابية لممثلي المجلس من بين 13 عضوًا سيمثلونه في المسار السياسي المقرر عقده بجنيف في 26 فبراير الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدوائر الست الباقية سوف تسلم أسماء مَن تختارهم إلى رئيس المجلس عقيلة صالح خلال اليومين المقبلين.

وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.

اقرأ أيضًا: «النواب» يعقد جلسة لمناقشة اختيار ممثليه في المسار السياسي

وأوضح بليحق أنه سيتم تضمين باقي ممثلي المجلس في حوار جنيف بعد إرسال الدوائر الست اختيارات ممثليها إلى رئيس مجلس النواب لاعتمادها، وإصدار كتاب بآلية عمل اللجنة وثوابتها. وأشار إلى أن اللجنة «لن تكون مخولة بالتوقيع على أي شيء» في حوار المسار السياسي «دون الرجوع إلى المجلس».

وهذه أسماء أعضاء مجلس النواب السبعة، المختارين حتى الآن للمشاركة في حوار جنيف:

الدائرة الأولى: حمد البنداق.

الدائرة الثالثة: بدر العقيبي.

الدائرة الخامسة: حسن الزرقا.

الدائرة السادسة: مصباح دومة.

الدائرة السابعة: د. أحميد حومة.

الدائرة الثانية عشرة: على محمد كشير.

الدائرة الثالثة عشرة : عادل محفوظ.