مصرف الجمهورية يطلق خدمة لتفعيل بطاقة الأغراض الشخصية وأرباب الأسر إلكترونيا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 03:17 مساء
فرع مصرف الجمهورية في غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أطلق مصرف الجمهورية خدمة «لأجلك» عبر تطبيق «مصرفي بلس»، لإتاحة مجموعة من المزايا، منها: تفعيل وإيقاف تفعيل بطاقة الأغراض الشخصية، وأرباب الأسر.

كما تمكن الخدمة الجديدة مستخدميها من الاستعلام عن رصيد بطاقات الأغراض الشخصية وأرباب الأسر والحصول على كشف حساب لهما، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية أخرى.

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وقال مدير إدارة البطاقات الإلكترونية بالمصرف، أسامة بن علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «هذه الخدمة ستمكن زبائننا من إدارة بطاقاتهم عبر الهاتف النقال، كما ستوفر الكثير من الوقت و الجهد وتقلل الازدحام على المصارف».

وأضاف أن هذه الخدمة تمكِّن المستخدمين من إنشاء بطاقة افتراضية للسداد والشراء عبر الإنترنت، وأنها مخصصة لحاملي بطاقات الفيزا والماستر كارد.

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