حفتر يستقبل السفير الأميركي في الرجمة ويناقش معه الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 03:05 مساء
خليفة حفتر خلال لقائه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في الرجمة، 18 فبراير 2020 (القيادة العامة)

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الثلاثاء، حسب ما أكد المكتب الإعلامي للقيادة.

وقال المكتب إن اللقاء ناقش «ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية ، وكذلك دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها».

وشدد حفتر على موقفه من «تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي»، وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي. 

يأتي اللقاء في وقت تنطلق فيه جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في جنيف، وذلك ضمن المسار العسكري  لحل الأزمة الليبية وهو واحد من مسارات ثلاثة حددتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية (عسكري وسياسي واقتصادي)..

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