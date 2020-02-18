سلامة: قرارات مجلس الأمن لا تدخل حيز التنفيذ فورا.. وأزمة ليبيا لن تحل في ليلة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 02:41 مساء

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن قرارات مجلس الأمن لا تدخل حيز التنفيذ فور إصدارها، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، ولن تحل بين ليلة وضحاها.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن «المنطق يقول عندما يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار الهدف منه تنفيذه ولكن الكثير من القرارات لم ينفذ، لكن لدي أمل أن الكثير من الليبيين يريدون إنهاء هذه الأزمة، خاصة أنه بعد اجتماع برلين انضم الكثير من الدول لدعم وقف إطلاق النار».

وشدد على أن هناك توافقا دوليا لإنهاء الأزمة، «لكن الأطراف الليبية لا تريد الجلوس معا، ونحن لا نريد لقاءات تركز على التقاط الصور وإنما نريد اتفاقا حقيقيا».

ونبه بأن المفاوضات التي تجري فيما يخص المسارات الثلاثة: (عسكرية وسياسية واقتصادية) تقتصر على الأطراف الليبية فقط، من دون أي وجود لدولة أخرى، «لكن هذا لا يعني أن الدولة المعنية تتابع المفاوضات عن كثب».

وبخصوص لقاءات الحوار السياسي المقرر عقده في جنيف في 26 فبراير الجاري، قال: «لم ندعو رسميا الأطراف وسندعوهم خلال الساعات المقبلة».

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