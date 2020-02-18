غسان سلامة: وقف دائم لإطلاق النار أصعب من الهدنة

قال المبعوث الأممي، غسان سلامة، في مؤتمر صحفي من جنيف يبث الآن، إن «وقفًا مستدامًا، لإطلاق النار في ليبيا أصعب من الهدنة»، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الوقت للتفاوض لأن الوقف الدائم لإطلاق النار يقوم على تفاصيل فنية».