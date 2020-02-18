غسان سلامة: 150 خرقا للهدنة في طرابلس منذ 12 يناير

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس شهدت 150 خرقا منذ 12 يناير الماضي.

وأوضح في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويسرية جنيف، اليوم الثلاثاء، أن هناك نوعين من الصعوبات على البعثة الأممية مواجهتهما، وأولها: «خروقات الهدنة التي أعلن الطرفان القبول بها في يناير الماضي. عددنا أكثر من 150 خرقا منذ 12 يناير، ولذلك ندعو الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة والأطراف الدولية للضغط من أجل تطبيقها».

وأضاف: «أما النقطة الثانية، فتتعلق بالميدان نفسه، إذ إن السؤال هو من يراقب الهدنة، ومن يراقب إطلاق النار. وماذا يكون مصير المقاتلين غير النظاميين.. والأسلحة الثقيلة... مسائل متشعبة تشكل تنظيما لحالة الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم وإعادة مواقع الحرب إلى حالة مدنية».