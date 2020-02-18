شهود عيان: سقوط قذائف على ميناء طرابلس

الدخان يتصاعد بميناء طرابلس في موقع سقوط القذائف، 18 فبراير 2020 (صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع فيسبوك)

قال شهود عيان إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.

وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف، منوها إلى «أنباء عن احتراق جرافة كانت راسية بالميناء».

واتهمت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الجهة التي نفذت القصف من مصدر مستقل حتى الآن.

وجاء القصف قبل ساعات من انطلاق الجولة الثانية من مباحثات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف، والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

الدخان يتصاعد بميناء طرابلس في موقع سقوط القذائف، 18 فبراير 2020 (صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع فيسبوك)

دخان كثيف يتصاعد من ميناء طرابلس بعد سقوط قذائف عليه، 18 فبراير 2020 (صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع فيسبوك)