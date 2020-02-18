شهود عيان: سقوط قذائف على ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 02:01 مساء
الدخان يتصاعد بميناء طرابلس في موقع سقوط القذائف، 18 فبراير 2020 (صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع فيسبوك)

قال شهود عيان إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.

وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف، منوها إلى «أنباء عن احتراق جرافة كانت راسية بالميناء».

واتهمت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الجهة التي نفذت القصف من مصدر مستقل  حتى الآن.

وجاء القصف قبل ساعات من انطلاق الجولة الثانية من مباحثات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف، والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

الدخان يتصاعد بميناء طرابلس في موقع سقوط القذائف، 18 فبراير 2020 (صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع فيسبوك)
دخان كثيف يتصاعد من ميناء طرابلس بعد سقوط قذائف عليه، 18 فبراير 2020 (صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول
رياضة محلية
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
وليامز: هذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم صيني يكشف حقيقة صادمة عن «كورونا»