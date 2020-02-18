أسعار العملات في السوق الموازية بعد عطلة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 12:19 مساء

سجلت العملات الرئيسية الرئيسية الأكثر تداولًا ارتفاعًا مقابل الدينار في السوق الموازية مع استئناف تعاملات هذا الأسبوع.

ومع عودة التداولات في السوق الموازية بعد توقفها أمس احتفالًا بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، جاء صعود الدولار الأميركي بفارق قرشين، مسجلًا 4.26 دينار مقابل 4.24 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر صرف اليورو بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.58 دينار مقابل4.57 دينار السبت، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.47 دينار مقابل 5.40 دينار السبت.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.70 دينار مقارنة بـ0.69 دينار السبت، وبفارق قرش واحد، فيما خالف الدينار التونسي موجة الصعود، مسجلًا 1.49 دينار ليبي مقابل 1.52 دينار ليتراجع بفارق 3 قروش.

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