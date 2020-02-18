الأرصاد: طقس مستقر على أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار في الشمال والوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 12:11 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال والوسط.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم إنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة منخفضة في آخر الليل وصباح غد الأربعاء خاصة على مناطق الجنوب والمرتفعات الجبلية.

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وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فإنها ستكون أقل حرارة على أغلب مناطق الشمال التي تسجل بين 14 و20 درجة، بينما تبلغ الحرارة في الوسط والجنوب بين 18 و22 درجة.

وأعلن المركز في وقت سابق أن كل من غريان وأوباري سجلتا درجات حرارة بلغت 3 درجات مئوية، عند الثامنة صباح اليوم؛ فيما بلغت درجة الحرارة في غدامس 4 درجات، وفي كل من يفرن والمرج وبني وليد 6 درجات، وفي مطار بنينا 7 درجات، وفي كل من زوارة ومصراتة 9 درجات.

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