بوقادوم يصل إلى مطار معيتيقة وسيالة يستقبله

سيالة مع بوقادوم بعد وصول الأخير إلى مطار معيتيقة. (الإنترنت).

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

واستقبل سيالة الوزير الجزائري، الذي قام بزيارة إلى بنغازي في 5 فبراير الجاري، التقى خلالها كل من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.

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وعقب هذه الزيارة، أكد بوقادوم أن موقف بلاده واضح تجاه الليبيين من دون التفرقة بين أي طرف من أطراف الأزمة، مشددا على أن «الشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله».