بلدية بنغازي تنفذ سياجا خرسانيا في طريق الهواري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 09:11 صباحا
عمال يقومون بتنفيذ مشروع السياج في طريق الهواري ببنغازي. (الإنترنت).

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال تنفيذ السياج الخرساني في طريق الهواري (نيوجرسي). إلى البوابة الإلكترونية.

وأوضحت البلدية أن أعمال تنفيذ السياج تتولاها شركة «البنيان الأصلي»، تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار للمدينة بنغازي، حسبما ذكرت البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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والشهر الماضي، أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي تخصيص ميزانية إضافية تقدر بـ 250 مليون دينار لحل المختنقات والمشاكل بمنطقتي وسط البلاد والصابري، وإزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام.

كما قررت اللجنة اعتماد الترسيات للمشاريع البالغة 84 مشروعا، والمنبثقة عن محاضر اجتماعات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية بقيمة 105 ملايين دينار.

وتم تشكيل هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

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