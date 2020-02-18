مؤسسة الإصلاح الكويفية تطالب بسرعة البت في 1300 قضية

رئيس الحكومة الموقتة خلال اجتماع في مؤسسة الإصلاح والتأهيل ببنغازي. (بلدية بنغازي)

طالبت إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ببنغازي بسرعة البت في 1300 قضية بها موقوفون على ذممها ولم يفصل القضاء فيها بعد، وفق ما ذكرت بلدية بنغازي.

وخلال جولة تفقدية أجراها رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني في المؤسسة، الإثنين، اطلع على مشكلة التكدس في مقار إقامة النزلاء، فيما دعت إدارة المؤسسة إلى سرعة إصدار أحكام بالسجن أو الإفراج على الموقوفين، وفق الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد الثني، وفق بلدية بنغازي، على «ضرورة توفير الظروف الملائمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين»، وأصدر تعليماته بضرورة إخضاع النزلاء كافة إلى دورات تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة حتى تكون المؤسسة للإصلاح والتأهيل فعليا لا مجرد سجن يقضي فيه المدان عقوبته ويخرج بمزيد من النزعات الإجرامية التي تؤثر سلبا على المجتمع.

وأكد رئيس الحكومة الموقتة ضرورة توفير الاحتياجات كافة اللازمة لذلك، مؤكدا أن عام التدريب الذي تبنته الحكومة سيطال حتى مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وتجول في مشروع إنشاء العنبر الإضافي بالمؤسسة مبديا العديد من الملاحظات، ومؤكدا ضرورة الإسراع في إنجاز العمل.