بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 12:16 صباحا
فائز السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان الشهداء, (المجلس الرئاسي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الإثنين، في مهرجان احتفالي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير نظمته حركة الكشاف للأطفال، ونزلاء دار الرعاية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال الأورام، ونزلاء دار المسنين.

كما شارك السراج في الاحتفال الشعبي الذي أقيم بالمناسبة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

استمرار الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء في طرابلس

وبحسب البيان، ألقى السراج، كلمة في مهرجان مسرح الكشاف، قائلا إن «الدولة المدنية المنشودة، هي التي تكفل حقوق جميع مواطنيها، وتحقق الأمن الاجتماعي».

وتحدث عن منظومة حقوق متكاملة، مبنية على تكافؤ الفرص بالأخص للفئات الأقل حظاً، موجها التحية لمنتسبي الحركة الكشفية على دورهم المتميز في خدمة وتنمية مجتمعهم.

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