البعثة الأممية تعلن استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بجنيف الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 11:04 مساء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، غدًا الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة في جنيف، التي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الصادر يوم 12 فبراير الجاري.

وأشادت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، مساء اليوم الإثنين، «بحس المسؤولية الذي أبداه المشاركون، والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها». آملة «أن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي واسع التمثيل، المقرر أن يبدأ في ٢٦ فبراير».

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركين في المسارات الثلاثة للحوار الليبي (العسكري/الأمني، والسياسي، والاقتصادي) على «التحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير بلادهم».

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