استمرار الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 09:46 مساء
احتفالات ميدان الشهداء في طرابلس بالذكرى التاسعة لثورة فبراير. (الإنترنت)

انطلقت، مساء اليوم الإثنين، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير وسط حضور واسع من قبل المواطنين بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها المدن والمناطق الليبية الأخرى.

وأظهرت الصور، التي نشرها المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حضورًا واسعًا من قبل المواطنين الليبيين للمشاركة في احتفالات هذا العام التي تعد الأكبر خلال السنوات الماضية.

وتزينت شوارع العاصمة منذ أيام بأعلام ورايات الاستقلال ومظاهر الزينة، كما علق المواطنون الإعلام على مركباتهم وخرجوا جماعات للمشاركة مع عائلاتهم في هذه الاحتفالات التي تقام هذا العام تحت شعار «فبراير.. ذكرى لاتغيب.. وروح تتجدد».

وأحياء عدد من الفنانين الليبيين احتفالات الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بأناشيد وطنية تتغنى بليبيا وحبها، كما قدمت فرق الفنون فقرات فنية وغنائية جسدت أصالة الشعب الليبي وتراثه العريق.

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