أحياء وميادين سبها تحتفي بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير

احتفالات مدينة سبها بالذكرىة التاسعة لثورة 17 فبراير. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت مدينة سبها، اليوم الاثنين، احتفالات بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير أقيمت فى عدد من الأحياء والميادين الرئيسية بالمدينة، تزامنا مع احتفالات تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ومناطق أخرى.

وقام عدد من السكان في سبها بنحر جمل فى ساحة الضمان الاجتماعي وسط المدينة وكذلك تعليق أعلام الاستقلال فى الشوارع وخروج بعض الناس مع أسرهم فى سياراتهم ملوحين بأعلام ورايات الاستقلال.

وقال المواطن عبدالمجيد التجاني لـ«بوابة الوسط» إن ثورة فبراير «ثورة عظيمة» حدثت بعدها أول انتخابات بعد خمسون عام من توقفها وهى انتخابات المؤتمر الوطني العام ولم تقصي أو تهمش أحد، معتبرا أن «هذا انحاز كببر».

وأضاف المواطن ناصر الشريف أن «من أهم انحازات ثورة فبراير هو إنطلاق منظمات المجتمع المدني فى ليبيا بشكل قوي وملحوظ بعد أن كان غائبا قبل 2011، وأصبح له دور كبير فى التوعية بشتى أنواعها وأصبح العالم يتعامل معها بشكل واضح وكبير».

لكن المواطن علي القائدي رأى أن «هناك سلبيات كثيرة بعد فبراير مثل استمرار معاناة المواطن والحروب» إلا أنه حمل المسؤولية عن ذلك إلى «بعض الأشخاص الذين تولو إدارة الدولة خلال المرحلة اللاحقة دون أن تكون لديهم الخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية».